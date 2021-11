I casi attualmente positivi al Coronavirus nel territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana sono 15.

I casi attualmente positivi al Coronavirus nel territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana sono 15. Le quarantene in corso sono 42. I nuovi casi segnalati in questi giorni sono in gran parte riconducibili a contagi verificatisi in nuclei familiari.

A causa dell’aumento dei contagi, sia a livello nazionale che regionale, si raccomanda di continuare a rispettare le consuete misure di prevenzione e di limitazione del contagio.

Si ribadisce inoltre l’importanza che il più alto numero possibile di cittadini aderiscano alla campagna vaccinale in corso