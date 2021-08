 I CARCIOFI FRITTI

foto di fotofree versate 5-6 cucchiai colmi di farina in una ciotola, aggiungete la birra o l’acqua frizzante (questo per avere un fritto più croccante e leggero) fino a formare una pastella piuttosto densa e senza grumi. Aggiustate di sale e lasciate riposare per circa mezz’ora.

Nel frattempo preparate i carciofi: mondateli e tagliateli in 8 spicchi, mettendoli man mano in una ciotola di acqua e succo di limone. Scolateli e versateli nella pastella facendo in modo che ogni pezzo di carciofo sia ben ricoperto di pastella. Versate abbondante olio per friggere in una padella capiente e quando sarà bollente immergetevi i carciofi ben separati tra loro.

Fate dorare entrambi i lati.

ricordate che l’olio per fare un fritto leggero deve essere ben caldo ma non deve fumare.