I carabinieri di Piombino hanno arrestato una 36enne dell’est Europa, gravemente indiziata del reato di maltrattamenti nei confronti dell’ex convivente.

La vicenda giudiziaria ha inizio intorno a settembre 2021, quando le indagini dell’Arma hanno evidenziato una serie di condotte violente e aggressive tenute dalla donna nei confronti del convivente, un uomo di 50 anni. Entrambi annoverano precedenti segnalazioni di polizia.

Ci sono stati numerosi interventi dei CARABINIERI a casa della coppia, per le continue liti tra i due,

È in tale ambito che la donna, spesso a seguito anche di assunzione di alcolici e psicofarmaci, avrebbe reiteratamente vessato e minacciato il compagno sino ad essere prima denunciata a piede libero, poi arrestata per averlo aggredito con una bottiglia di vetro rotta che causò all’uomo tagli sul corpo guaribili in 7 giorni.