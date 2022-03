I CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA CHIEDONO LA CONVOCAZIONE DI UN CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO PER DELIBERARE SU AIUTI UMANITARI A FAVORE DEL POPOLO UCRAINO

I capigruppo di maggioranza Guido Angelini (Pd), Claudia Berti (+ Capannori), Pio Lencioni (Luca Menesini Sindaco), Marco Bachi (Sinistra con Capannori), Gaetano Ceccarelli (Popolari e Moderati) e Silvana Pisani (Gruppo Misto) hanno richiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario per deliberare in merito agli aiuti umanitari verso il popolo ucraino.

“Vista la gravissima situazione di emergenza nella quale versano centinaia di migliaia di persone in fuga dalla devastante guerra di aggressione scatenata in Ucraina dal presidente russo Putin e dal suo esercito e in considerazione del flusso migratorio in atto e della necessità urgente ed inderogabile di aiutare migliaia di donne e bambini sfollati nei paesi confinanti – sostengono i capigruppo di maggioranza – riteniamo urgente che anche il nostro Comune metta in campo tutte le iniziative, le risorse e le strutture volte ad estendere gli aiuti umanitari nell’ambito della rete di solidarietà attivata sul territorio ed in ambito nazionale ai vari livelli. Chiediamo quindi un consiglio comunale straordinario per deliberare iniziative di solidarietà alle persone in fuga dalla guerra promuovendo un programma di accoglienza e di sostegno immediato e concreto”