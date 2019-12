i Canti della Befana

Vari paesi della Garfagnana – Castelnuovo di Garfagnana

Ritrovo in tarda serata, canti dei gruppi delle befane nelle vie dei piccoli borghi della Garfagnana che girano di casa in casa nella campagna circostante e per le vie del paese suonando e cantando a partire dal tardo pomeriggio.