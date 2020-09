“Il paradosso _ lamentano _ è che proprio il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, è presidente della conferenza dei Sindaci Asl Toscana nord ovest: evidentemente per lui questa è stata l’opzione più semplice. Sono già stati eliminati in tutta fretta arredi e scrivanie mentre una soluzione poteva esserci, utilizzando altri locali vicini. E’ sconcertante che si chiuda un distretto del quale usufruivano ben tre quartieri e specialmente persone anziane con problemi di deambulazione. Ottima scelta davvero: così finiranno tutti al Tabarracci con disagi e lunghe attese.

Il dovere di un sindaco è di pensare in primis alla salute dei propri cittadini, visto che c’è chi ha necessità di controlli periodici”.

E proprio per discutere del problema, domani, mercoledì 16 settembre, alle ore 18 alla pizzeria La Cantera il candidato al consiglio comunale per FdI Lauro Cima sarà a disposizione per raccogliere le proposte da parte degli abitanti del Terminetto