I cacciatori a Pieve Fosciana per festeggiare Sant’Uberto

Il 3 Novembre la chiesa festeggia Sant’Uberto, protettore di tante categorie professionali e in particolare anche dei Cacciatori. Proprio per questo, all’interno della Pieve di san Giovanni Battista a Pieve Fosciana, Don Giovanni Grassi alla presenza di un gruppo di appassionati ha dedicato ai cacciatori la Santa Messa e ricordato nell’omelia il loro amore e la passione per questa attività ma anche tutti coloro che oggi non ci sono più.



Un’immagine singolare che forse non siamo abituati a vedere: i fedeli in tenuta da caccia all’interno della chiesa e al termine sul sagrato della Pieve la Santa benedizione ai Cacciatori a ai cani da caccia in quanto sant’Uberto è nello specifico anche il protettore dei più fedeli amici a quattro zampe dei cacciato.



Quest’anno è stata la prima edizione della celebrazione e ha visto partecipanti anche da fuori provincia; non è escluso che il prossimo anno l’evento veda un maggior numero di partecipanti.

L’evento si è concluso con una mondinata sul retro della chiesa, un modo per raccogliere fondi per i lavori al luogo di culto di Pieve Fosciana.

