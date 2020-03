I buoi, i grandi animali pazienti che lavoravano fianco a fianco con l’uomo,

venivano utilizzati per il lavoro pesante nei campi, in particolare tirando carri o aratri.Sono molti i proverbi, italiani e non solo, che traggono origine dalla natura o dai costumi del bue.

Chi ha carro e buoi fa bene i fatti suoi

Anche il bue dell’imperatore ha solo due corna.

Bue vecchio, solco diritto.

Quando i bovi non vogliono arare, non serve fischiare.

Il bue è lento ma la terra ha pazienza.

Moglie e buoi dei paesi tuoi.