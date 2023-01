I boschi dell’Appennino

Acque, pascoli e boschi hanno attirato l’uomo su queste montagne fin dall’alba della storia. Un tempo i boschi non erano abitati soltanto da spiritelli, ninfe, diavoletti e gnomi, come ci raccontano le favole…la montagna boschiva era abitata, come dimostrano le chiesette e le vecchie case oggi abbandonate.

Ci abitavano taglialegna e carbonai, guardaboschi e guardie forestali, raccoglitori di castagne, intagliatori e cestai, pastori, cacciatori di selvaggina….nonostante l’isolamento, soprattutto invernale, gli appennini erano abitati, e il territorio era curato e sorvegliato…