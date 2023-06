I birocciai, i padroni delle strade bianche.

Quella del birocciaio era vita di disagi, di caldi, di freddi ,di nottate insonni: ad ogni stagione si levava ad ore impossibili per caricare il trasporto, per preparare l’attacco delle bestie, e poi via per il viaggio sulle strade bianche che spesso durava molte ore, da farsi col sole o con la pioggia, con la nebbia e col gelo.

Di notte, una volta, salvo casi eccezionali di qualche viandante o di un medico condotto chiamato d’urgenza,le strade erano soltanto dei birocciai.

Procedevano nel buio accompagnati solamente dal chiarore del lume a petrolio che oscillava legato sotto il carro e cercavano di tenersi svegli fischiando melodie e motivetti conosciuti o inventati e schioccando la frusta ogni tanto.