I benefici del “mare” per la salute

La terapia del sale si avvale di microclimi saturi di cloruro di sodio, artificiali o naturali.Anche i lucchesi isembrano aver riscoperto gli effetti benefici nel curarsi con il sale, infatti in una clinica di San Marco alle porte del centro storico di Lucca, in 4 mesi di tempo sono stati oltre 600 i soggetti che hanno praticato l’antica cura .

Mezz’ora di cura equivale a stare 3 giorni al mare. Considerata la lontananza dalla costa in questi giorni è stata così aperta una nuova clinica anche Gallicano in Garfagnana.

Nelle sedi di Lucca e Gallicano oltre a vari ambulatori e la presenza di specialisti le cure si praticano all’interno di una grotta artificiale areata grazie ad un areosol dedicato dove il sale si trova quindi nell’aria, nelle pareti e per terra proprio come fosse sabbia dove i più piccoli possono giocare liberamente.

Da non dimenticare che in questo momento molto delicato passare mezz’ora in un ambiente arricchito anche dalla cromoterapia rende tutti più sereni e rilassati e questo può produrre effetti positivi anche sul sistema immunitario.