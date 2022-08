I bambini tornano a mostrare il sorriso: alla festa finale del mese di luglio che ha visto coinvolti i piccoli dei centri estivi Forte Campus

I bambini tornano a mostrare il sorriso: alla festa finale del mese di luglio che ha visto coinvolti i piccoli dei centri estivi Forte Campus dell’Infanzia e Primaria si respirava aria di festa e libertà.

Nella pinetina Emilio Tarabella l’assessorato alla Pubblica Istruzione insieme all’Open Service ha organizzato una serie di eventi: fiabe e giochi di bolle con “I senza Nome”, balli e canzoni con il maestro Gigi Pellegrini e animazione con le educatrici della Open Service.

“Quest’anno i nostri bambini – racconta Elisa Galleni, assessore alla Pubblica Istruzione – hanno avuto modo di entrare in contatto con nuovi piccoli amici, arrivati da un paese colpito dalla guerra, l’Ucraina. E come riesce solo ai bambini hanno instaurato subito fra loro delle grandi amicizie. La festa finale è stata sicuramente una bella occasione per tutti, genitori, parenti, amici e bambini di concludere un percorso estivo condividendo l’esperienza fatta.

Un ringraziamento ai responsabili della cooperativa Open Service, ai cuochi e alle cuoche comunali e della Dussmann e a Saverio Tognetti della PiùMe , che ha regalato dei gadget a tutti i bambini.