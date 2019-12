I bambini del catechismo di Seravezza in visita a Villa San Lorenzo, a Seravezza

Z

Cori natalizi e piccoli pensieri confezionati con le loro mani dai piccoli che frequentano il catechismo a Seravezza, per i nonnini di Villa San Lorenzo, la struttura per anziani presso l’Ex Ospedale Campana.

Gli ospiti e le operatrici della residenza accolgono sempre a braccia aperte e con un calore unico chi fa loro visita, i bambini si sentono a loro agio, come a casa propria, e sono entusiasti di regalare un attimo di felicità ai nonnini che li ascoltano con grande attenzione, li applaudono ed infine si commuovono.

Davvero un’esperienza appagante e di grande utilità dal punto di vista educativo per i nostri figli, che, per l’occasione, avevano anche speso il loro tempo confezionando dei piccoli pensieri da dare in dono a tutti gli ospiti della struttura, che le operatrici hanno prontamente appeso alle finestre e all’albero di natale.

Quest’anno abbiamo avuto il piacere di avere con noi alcuni genitori e nonni, che ci hanno sostenuto e aiutato, vivendo al nostro fianco questa bellissima esperienza.

Una di loro, Berta, aveva addirittura preparato una splendida torta per gli ospiti di Villa San Lorenzo e tante buonissime panzanelle per la merenda dei piccoli coristi dal cuore d’oro.

Alcune operatrici hanno voluto immortalare i momenti piu’ intimi e commoventi di questa giornata.