I bachi da seta crescono…

Più i bachi crescevano, più aumentava il loro appetito e più si faceva pressante il lavoro per accudirli. Era un lavoro snervante, che prendeva molto tempo, per la cura e per la raccolta quotidiana delle foglie di gelso. Spesso era complicato da eventi imprevisti, quali improvvisi sbalzi di temperatura causati da maltempo e malattie, gravi o mortali, che potevano compromettere il buon esito dell’intero allevamento.