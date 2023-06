I 36 anni della Pasticceria “Mimosa”!

10 Giugno 1987: in America governava un certo Ronald Reagan ed alla radio in macchina, con molto meno traffico di oggi, ascoltavamo “Who loves me” di Whitney Houston alla quale mancavano ancora 5 anni per fare il successo di “Guardia del corpo” accanto con Kevin Costner.

Era un Mercoledì, e nella Lucca del Sindaco Piero Baccelli, s’inaugurava un locale che oggi fa parte della storia e della vita di noi Lucchesi. Perché chi non si è mai fermato a prendere un caffè, una torta preparata ad hoc per il compleanno, un panettone artigianale alla Pasticceria Mimosa sul Brennero?

Che oggi celebra ben 36 anni di attività e di successi, essendo una delle prime ed una delle più famose a Lucca, che produce, cosa ormai rara, in un mondo industrializzato! paste e dolci artigianali, fatti a mano come una volta, con il sapore di una volta! che ne fanno tra i Lucchesi, ma anche per tanti di passaggio, che vanno d’estate al fresco della Garfagnana o alla ricerca della neve (quando c’è) dell’Abetone e che passando dallo svincolo tra Viale Matteo Civitali e l’inizio del Brennero, tappa “obbligata” del gusto e dalla golosità! si fermano alla “Mimosa”.

Da allora, il mondo è cambiato tanto, anzi: troppo, ma non così gli straordinari, affabili, gentili (e bisogna sottolineare anche: generosi, perché in silenzio, senza clamore, fanno anche tanta beneficienza ed opere di solidarietà, e di più non scriviamo perché conosciamo il loro pudore!) titolari della Pasticceria Mimosa, che pochi anni fa hanno anche festeggiano 50 anni di felice matrimonio.

Marusca Buonamici e Pierluigi Paolinelli, non a caso due antichi nome lucchesi di quelle famiglie tenaci, con una voglia di lavorare, oggi, a dir la verità, per chi ha occhi per guardare, assai rarefatta, si sposarono nella Chiesa di S. Marco il 13 Ottobre del 1968, ed oggi gestiscono con due eccezionali figli, Elena e Roberto che assieme alla compagna Jessica, ogni giorno lavorano anche dieci, dodici ore (come una volta: da stelle a stelle!) per sfornare quelle prelibatezze che certo non ci danno i prodotti di fabbrica! in un grande e bel locale che fornisce di continuo il Bar – Pasticceria, dotato di tavoli sia all’interno che nel gazebo situato nell’ampio parcheggio.

Quindi, come ogni ricorrenza che conta, grande festa nei locali della Pasticceria Mimosa, da parte dei tantissimi avventori che ormai sono di casa (e noi ci onoriamo di essere tali, in un bar dove facciamo da tanti anni colazione sentendoci come in famiglia!) tanti impiegati, lavoratori del Giannotti, che sanno di trovare oltre che un buon pranzo, anche il sorriso dei proprietari coadiuvati al banco da ottime commesse: Bianca, Claudia e Michela.

Tanto laboriosa e brava, questa Famiglia, che il figlio Roberto e Jessica hanno acquistato ed abitano un appartamento proprio sopra la loro pasticceria, giacchè debbono iniziare a lavorare poco dopo le tre di notte ed è “comodo” essere così vicini. Marusca e Pier Luigi abitano invece nella vicina S. Alessio, in Via Provinciale, e per la loro affabilità e per il mestiere svolto, (Pier Luigi iniziò addirittura come ragazzo di bottega al “Casali” di Via Fillungo) sono una delle Famiglie più conosciute ed apprezzate a Lucca. Elena invece, abita “fuori comune” nel territorio di Capannori, a Pieve S. Paolo, e da anni opera nel settore del volontariato tra i Cavalieri di Malta.

Tanti auguri e ringraziamenti dalla Redazione e dall’Editore di VerdeAzzurro.it, a Marusca e Pier Luigi i figli e le commesse, per esserci ogni giorno ad ogni nuova colazione e per esserci stati, così amorevolmente e fattivamente per 36 anni e per tanti anni a venire di dolcezze!