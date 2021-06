i 200 anni dalla fondazione dell’Orto Botanico di Lucca

Giovedì 1 e venerdì 2 luglio 2021 all’Orto botanico di Lucca e nel Complesso di San Micheletto si svolgerà la riunione annuale del Gruppo Orti botanici e Giardini Storici della Società Botanica Italiana. La riunione di carattere nazionale chiuderà le celebrazioni per il secondo centenario dalla fondazione del giardino scientifico lucchese.

La sessione di giovedì 1 luglio nell’auditorium Complesso di San Micheletto dalle 15:00 alle 18:30 sarà aperta al pubblico (prenotazione obbligatoria) e dedicata agli alberi monumentali. Dopo il saluto del sindaco Alessandro Tambellini interverranno Francesco Maria Raimondo – già presidente della Società Botanica Italiana: “Gli alberi monumentali nel verde cittadino – i contributi degli orti botanici”; Franco Dinardo della Regione Toscana tutela della natura e del mare: “Alberi monumentali negli orti botanici e in Italia – come iscriverli nella lista”; Fabio Salbitano dell’Università di Firenze: Valore ecologico e servizi ecosistemici dei grandi alberi”; Paolo Emilio Tomei – Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti e Graziella Menichini – storica della scienza: “Gli orti prima dell’Orto la botanica a Lucca fra XVI e XVIII secolo”; Alessandra Sani – curatrice dell’Orto botanico di Lucca: “L’Orto botanico di Lucca, oltre 200 anni di storia, un percorso fra passato e presente”; Iacopo Lazzareschi Cervelli – Orto botanico di Lucca: “L’origine delle prime collezioni viventi dell’Orto botanico di Lucca – alcuni casi di studio sull’arrivo degli esemplari arborei”; Angelo Lippi – già curatore dell’Orto botanico di Lucca vice presidente Adipa “Nuovi alberi – le specie introdotte nell’Orto e dall’Orto negli ultimi decenni”; Fabrizio Cinelli – Università di Pisa “Il patrimonio arboreo dell’Orto botanico di Lucca – un progetto di monitoraggio e ricerca per la salvaguardia”; Massimo Giambastiani – dottore forestale: “Gli alberi monumentali della Lucchesia”.

I relatori potranno essere in presenza o partecipare da remoto. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube LiveLoveLucca. Per seguire l’evento in presenza è strettamente necessaria prenotazione – iscrizione online entro il 27 giugno prossimo che deve essere individuale e personale, sulla piattaforma SUMMAE del Comune di Lucca accessibile da link direttamente sulla pagina https://ortobotanicodilucca. it/notizie/ L’evento è stato realizzato dal Comune di Lucca e dal Gruppo Orti botanici e Giardini Storici della Società Botanica Italiana in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con L’Associazione per la diffusione delle piante fra gli amatori ADIPA.