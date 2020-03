I 100 ANNI DI EVA FESTEGGIATA DAL SINDACO DI PESCAGLIA VIA SOCIAL

La cosa che mi è spiaciuta di più oggi è stata quella di non essere potuto andare a fare gli auguri di persona alla signora Eva di Convalle che oggi faceva 100 anni!

La mia è stata una forma di rispetto nei confronti di una persona che, a fronte della sua età, deve essere protetta da qualsiasi possibilità di contagio. Per questo d’accordo con i familiari abbiamo deciso di non fare la consueta festa.

Le ho fatto fatto recapitare però un bel mazzo di fiori e una targa ricordo del Comune di Pescaglia.

Ci siamo, poi, salutati in videochiamata su WhatsApp.

E questa cosa di poter fare una videochiamata con una “nonnina” di 100 anni mi ha messo di buonumore!



La tecnologia, certe volte è veramente una bella cosa.