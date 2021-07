1921 – 2021 I 100 anni del Villino di Giacomo Puccini a Viareggio

Aperture straordinarie dell’ultima dimora del Maestro Giacomo Puccini

Lucca, 7 luglio 2021 – Torna la riapertura estiva della Villa di Viareggio del Maestro Giacomo Puccini.

La Fondazione Giacomo Puccini, nell’ambito della campagna “The Lands of Giacomo Puccini”,riapre in via straordinaria il cancello della Villa al pubblico per il periodo estivo tutti i sabati a partire dal 17 luglio fino al 18 settembre.

Sono passati 100 anni da quando Giacomo Puccini, nel dicembre del 1921, si trasferì nel nuovo Villino, come amava chiamarlo, che si era costruito ex novo secondo le sue disposizioni e i suoi gusti. Da questa Villa partì nel novembre del 1924 alla volta di Bruxelles, per sottoporsi ad un intervento chirurgico per curare un cancro alla gola, dove morì poche settimane dopo, il 29 novembre.