“Ho raccontato la mia verita”, cosi’ Cipollini fuori dal tribunale

L’ex campione di ciclismo Mario Cipollini è comparso oggi in tribunale a Lucca nell’udienza del processo che lo vede imputato per lesioni personali e minacce alle ex moglie Sabrina Landucci.

Il giudice Felicia Barbieri gli ha contestato i vari episodi emersi durante il procedimento, episodi raccontati dalla donna, dal fratello, l’ex portiere dell’Inter Marco Landucci, e dall’attuale compagno di Sabrina Landucci, l’ex calciatore Silvio Giusti. Mario Cipolllini ha sostanzialmente respinto gli addebiti, negando di aver mai usato violenza alla donna e di averle puntato contro una pistola.

“Ho raccontato la mia verita – ha detto all’uscita dall’aula l’ex campione del mondo – e ora ci rimettiamo ai giudici e alla giustizia”. Cipollini, che alle 15.30, al momento di entrare in tribunale ha incrociato Sabrina Landucci non si è minimamente scomposto: “Non mi ha fatto alcun effetto incontrare la mia ex moglie – ha concluso Re Leone -“.

La prossima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 14 luglio.

fonte noitv