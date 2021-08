Ho il dovere di guardare avanti, di condividere con voi le impressioni su quella che sarà la stagione 2021-2022.

Le vaccinazioni stanno procedendo bene. Ormai le cose sono chiare. Il vaccino non impedisce i contagi ma li limita, ma soprattutto impedisce che la malattia prenda forme più gravi. Inoltre, con il vaccino il virus è più debole, quindi meno aggressivo nella trasformazione, cioè tende meno a variare. Infatti, le varianti, che inizialmente sono nate anche in paesi occidentali, ora provengono da paesi con scarsità o assenza di vaccini (India, Brasile etc.).

Quando sottolineo l’importanza della vaccinazione, non faccio quello che predica bene ma razzola male. Io e tutta la mia famiglia siamo vaccinati. Comprendo che ci siano persone con patologie pregresse che non possono o non si sentono di vaccinarsi, per le quali è doveroso un green pass automatico. Così come comprendo le paure di molti in generale, che mi auguro possano essere superate dal conforto del confronto con medici ed evidenza dei fatti (oggi il 98% di chi è in terapia intensiva non ha nemmeno una dose di vaccino).