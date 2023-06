“Hanno ucciso l’Uomo -Ragno”: Addio al grande disegnatore di Spider Man, John Romita

“Hanno ucciso l’Uomo Ragno” cantava una canzone degli 883 con Max Pezzali di più di 30 anni fa. La canzone era una metafora di come la società consumistica e in mano a poteri economici abbia ucciso la parte eroica e buona dell’uomo, quella che ci dava ancora speranza. Ed è forse, anzi eliminerei il forse, che i fumetti come Spider Man hanno il successo travolgente che hanno fra i giovani: un tuffo in un mondo iper fantastico di carta, costumi e sogni infantili o falsamente avveniristici, magari legati a mondi passati, che “ripagano” la parte essenzialmente sognatrice , visionaria, così essenziale ai giovani. Che poi però dovrebbero diventare uomini maturi i n una società che davvero fa sempre più difficoltà ad accoglierli.

Non a caso l’Uomo Ragno (in inglese Spider-Man), il cui vero nome è Peter Parker, personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marv

el Comics e creato dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, apparso per la prima volta sul n. 15 della collana Amazing Fantasy nel’Agosto del 1962, nella Silver Age dei fumetti con una breve storia che riscosse un successo tale da convincere l’editore a dedicargli una propria testata, parla e tratta di Peter Parker, un orfano cresciuto dagli zii May e Ben a New York dopo la morte dei suoi genitori Richard e Mary Parker. Le sue storie affrontano le lotte dell’adolescenza e le questioni finanziarie e hanno molti personaggi secondari come Flash Thompson, J. Jonah Jameson e Harry Osborn, interessi romantici come Gwen Stacy, Mary Jane Watson e la Gatta Nera, e nemici come Goblin, il Dottor Octopus e Venom. Nella storia che narra le sue origini, ottiene poteri sovrumani da un morso di un ragno radioattivo; questi includono l’arrampicarsi a superfici e soffitti, forza e agilità sovrumane e rilevare il pericolo con la sua capacità di precognizione chiamata “senso di ragno”. Costruisce anche dispositivi “lancia-ragnatele” montati sui polsi che sparano ragnatele artificiali di sua progettazione che possono essere utilizzate per oscillare fra i grattacieli e combattere i suoi nemici. Dopo la tragedia personale del suo defunto zio Ben, Peter ha iniziato a usare i suoi poteri di ragno per combattere il crimine nei panni dell’Uomo Ragno.

Ed oggi di questa “favola” moderna siamo a parlare perchè se n’è andato uno dei più grandi disegnatori ( gli Dei creatori dei fumetti!) di Spider Man: se n’è andato il 12 Giugno con grande rammarico dei culturi di questo fumetto che ha milioni di fans in tutto il mondo, John Romita morto all’età di 93 anni, tra i più importanti disegnatori americani degli anni Cinquanta e Sessanta, noto soprattutto per il suo lavoro su Spider-Man di Marvel Comics.

Nato nel 1930, John Romita dimostrò fin da subito talento per il disegno e iniziò così a studiare lo stile di alcuni autori per capire come i fumetti venissero realizzati e quali fossero gli elementi in grado di renderli migliori di altri. Tra i suoi disegnatori preferiti c’erano Jack Kirby, che all’epoca realizzava le avventure di Capitan America, in coppia con Joe Simon, e Milton Caniff, autore della striscia quotidiana Terry e i pirati.

Dopo la scuola, John Romita si lanciò subito nel mondo del lavoro, sia come illustratore che come fumettista, rivolgendosi anche a Jack Kirby. Poco dopo, l’inchiostratore Lester Zakarin gli propose di fargli da ghost artist per una storia di due pagine. Nonostante fosse impegnato con il suo nuovo lavoro come illustratore per Forbes Lithograph, Romita (dal cognome si capisce bene la sua origine italiana) accettò, visto che con quel semplice incarico avrebbe potuto guadagnare più di quello che avrebbe ottenuto con una settimana in azienda.

Quella storia – a cui ne seguirono presto altre – fu pubblicata da Timely Comics. Fu così che il disegnatore conobbe Stan Lee, cugino dell’editore, che lì si occupava di gestire l’intera linea di fumetti. Non ci volle molto prima che Romita iniziasse a guadagnarsi i suoi primi crediti (sempre in coppia con Zakarin).

Fino quasi alla fine degli anni Cinquanta Romita continuò a lavorare come freelance per Stan Lee e la Timely, disegnando soprattutto storie horror e rosa, ma mettendo mano anche al personaggio di punta della casa editrice, il Capitan America ideato nel 1941 da Joe Simon e Jack Kirby, uno dei fumetti da lui preferiti da bambino.

Nel 1955 Romita iniziò a lavorare per National/DC Comics, sempre come freelance, specializzandosi nel fumetto romance, su testate antologiche dai nome evocativi come Secret Hearts, Heart Throbs, Falling in Love, Girls’ Love Stories, Girls’ Romances e Young Love. Ma John Romita voleva disegnare supereroi, che nel 1961 furono rilanciati da Stan Lee, e così tornò alla Marvel.

Il suo primo incarico fu di sostituire Wally Wood su Daredevil, su sceneggiature dello stesso Lee, fra la fine del 1965 e l’inizio del 1966. Quando però nell’estate del 1966 Ditko abbandonò davvero la Marvel, John Romita divenne il nuovo disegnatore di The Amazing Spider-Man. Il disegnatore sarebbe rimasto sulla testata per molti anni con vari ruoli, contribuendo a rimodernare il personaggio, a crearne altri divenuti fondamentali per l’universo Marvel come Kingpin e sua moglie Vanessa (modellata sulla Dragon Lady di Milton Caniff) e dando spessore e contemporaneità a personaggi femminili come Gwen Stacy e Mary Jane Watson.

Dopo la fine del suo ciclo di Spider-Man, John Romita rimase un pilastro di Marvel Comics per molti anni, almeno alla fine degli anni Ottanta, facendo da art director della casa editrice e assicurandosi che le copertine fossero in linea con quello che lui definiva “Marvel Style”. E nel frattempo ebbe modo di disegnare e inchiostrare nuovamente Capitan America, i Fantastici Quattro e molti altri personaggi, anche se in modo più che altro sporadico. Ma Spider-Man rimase sempre lì in prima fila, tanto che nel 1977 John Romita inaugurò – con Stan Lee – la striscia quotidiana dedicata al personaggio, da lui poi disegnata per tre anni di fila.

Lo salutiamo, spiegando a chi non lo sapesse, cosa hannoa che fare le nostre macchine “estive” e di lusso che hanno caratterizzato proprio gli anni del Boom italiano quando nasceva ed “esplodeva” anche il mito dell’Uomo-Ragno. Naturalmente parliamo delle auto spider. Che hanno a che fare le “cabriolet” cioè le “decappottabili” con il mondo delle tele e dei ragni?

Bisogna risalire a molti anni prima, quando ancora non imperavano i cavalli dei motori a combustione ma quelli mangiatori di fieno!

Il termine spider, che in inglese significa ragno, era utilizzato allora per identificare un particolare veicolo “ippotrainato”, di origine statunitense. La carrozza tipo spider, scoperta a due posti e di costruzione semplice e leggera, veniva così chiamata perché la minuscola carrozzeria restava sospesa tra quattro sottili e altissime ruote a raggi, ricordando la figura del ragno e delle sue lunghissime zampe!

Addio, John Romita, se tra le nubi scorgeremo delle tele…

Daniele Vanni