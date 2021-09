HANNO PRESO IL VIA I LAVORI PER L’ESTENSIONE DELLA RETE DEL METANO IN VIA SAN CRISTOFORO A LAMMARI

Al termine dell’intervento sono previste la risagomatura e l’asfaltatura della strada

Sono iniziati i lavori per l’estensione della rete del metano in via San Cristoforo a Lammari nel tratto compreso fra via dei Leri e viale Europa.

L’ampliamento della rete realizzato da GESAM Reti in collaborazione con il Comune riguarda un tratto stradale lungo circa 700 metri dove si trovano oltre una cinquantina di abitazioni, alcune attività commerciali e la sede centrale di Ascit. In occasione dell’avvio dell’intervento l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e il consigliere comunale Guido Angelini hanno compiuto un sopralluogo sul posto.

“Quello che interessa via San Cristoforo è un intervento importante e atteso perché consente di portare un servizio essenziale come quello del metano in un’area centrale del territorio comunale – afferma l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Una volta ultimati i lavori di estensione della rete del metano via S. Cristoforo sarà anche risagomata e asfaltata al fine di migliorare la percorrenza e la sicurezza. E’ nostra intenzione portare il metano nelle zone dove questo importante servizio non è ancora presente. Per questo stiamo lavorando per programmare insieme a GESAM Reti altre estensioni della rete sul territorio e in particolare nella zona del Compitese”.

“Esprimo soddisfazione per la partenza di questi lavori che sono particolarmente attesi dai cittadini, che finalmente potranno usufruire di un servizio essenziale, come quello del metano, in una strada importante del territorio – spiega il consigliere comunale, Guido Angelini – . Un servizio con importanti risvolti anche ambientali, perché utile a ridurre le emissioni da riscaldamenti maggiormente inquinanti-. Abbiamo rispettato un impegno preso con i cittadini e di questo non possiamo che essere soddisfatti”.