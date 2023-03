Hamburger di pollo e patate: i bimbi ne andranno matti

Se la cena è il vostro assillo, liberatevene preparando questi sfiziosi hamburger di pollo e patate.

Grandi e piccini ne andranno matti, ma soprattutto i bambini. Croccanti fuori, morbidissimi dentro, fritti in pochissimo olio, sono un capolavoro e contengono anche verdure benefiche, come la carota.

Profumatissimi, grazie alla presenza di spezie come paprika e coriandolo, sono nutrienti, ma leggeri. Velocissimi da realizzare, non dovrete far altro che amalgamare tutti gli ingredienti a crudo per poi cuocerli in un baleno!

Provate ad offrirli anche come finger food agli amici di sempre, ospiti di una cena di ritrovo. Presentateli come aperitivo, andranno a ruba.

Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!

Sfiziosi hamburger di pollo e patate: ingredienti e preparazione

Per questa ricetta procuratevi:

pollo tritato 500 g

patate 2

carota 1

cipolla 1

uovo 1

aglio 2 spicchi

sale, q.b.

pepe, q.b.

spezie a piacere (come coriandolo, paprika)

poco olio per friggere

Tritate il pollo nel robot da cucina, poi trasferitelo in una ciotola.

Sbucciate la cipolla e affettatela sottilmente, poi inseritela nel recipiente.

Mondate la carota, poi riducetela a julienne. Grattugiate le patate e strizzatele per eliminare l’acqua in eccesso.

Unite tutto nella terrina con la carne. Schiacciate l’aglio e spremetelo, rompete l’uovo, spolverate le spezie, il sale e il pepe. Ora lavorate tutti gli ingredienti, direttamente con le mani per impastare con cura. Una volta ottenuto un composto ben omogeneo, prelevatene una noce alla volta e passatela tra i palmi per formare i vostri hamburger. Sistemateli sulla placca da forno foderata con la carta apposita, poi mettete a scaldare un dito di olio in una padella antiaderente. Quando inizia a sfrigolare, adagiate gli hamburger, inserite il coperchio e cuocete per 7 minuti.

Rigirateli per dorarli su entrambe le superfici e portateli a cottura per altri 5 minuti appena.

In meno di un quarto d’ora servirete una vera delizia.

Tutto chiaro? Se così non fosse, guardate il video.