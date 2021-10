Halloween da paura a Tonfano, dalla novità parata Disney al tradizionale “Dolcetto o Scherzetto”

Parata da paura con i cattivi della Disney. A Tonfano arrivano Crudelia Demon, le streghe cattive di Biancaneve, le Malefiche, Jafar, Ade, Jack ed altri protagonisti, anche buoni naturalmente, del cinema di animazione del più famoso studio di produzione portati in scena dall’associazione di volontariato per disabili “Gruppo per Servire”.

E’ la principale novità della tradizione festa di Halloween, in agenda domenica 31 ottobre nel centro commerciale naturale portata in dote dall’amministrazione comunale di Pietrasanta per animare la frazione. Confermati l’immancabile “Dolcetto o Scherzetto” promosso dai negozianti, una delle iniziative storiche della manifestazione, insieme alla partecipazione della contrada Marina. “Abbiamo voluto – spiega Francesca Bresciani, assessore agli eventi – fare un altro passo in avanti per potenziare la tradizionale festa di Halloween che i commercianti di Tonfano organizzano da molti anni. La parata della Disney sarà sicuramente un elemento di grande richiamo e curiosità per tante famiglie della nostra città e della Versilia. Bambini e ragazzi potranno scattarsi foto con i loro personaggi preferiti e trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta all’insegna di mascherate e leccornie”.

Per Irene Nardini, consigliere comunale, il messaggio di Halloween è un messaggio anche di amore: “L’ Associazione Gruppo per servire conta più di cento volontari e mette in campo molte iniziative come la parata Disney, che vedremo a Tonfano, il musical Disney che abbiamo ospitato due anni fa nel nostro teatro cittadino e prossimamente il concerto di Natale con il coinvolgimento di ragazzi con disabilità. I volontari conoscono meglio di altri il valore di un sorriso. Il loro coinvolgimento unisce sociale ed intrattenimento”.

Non mancherà, come anticipato, il gioco del “Dolcetto o Scherzetto” con i commercianti che distribuiranno caramelle e dolcetti ai bambini mascherati che entreranno nei loro negozi pronunciando la famosa battuta di rito.

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).