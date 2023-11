HALLOWEEN BORGO A MOZZANO: UN SUCCESSO STRAORDINARIO

Non c’è stato angolo o attrazione di Borgo che non abbia visto il tutto esaurito. La 29^ edizione di Halloween Borgo a Mozzano è stata un successo sotto tutti i punti di vista. È andata in scena, infatti, una magica sinergia che unisce cittadini, amministratori, commercianti, pubblico, associazioni, volontari e, in generale, chiunque abbia contribuito alla festa che fa di Halloween e di Borgo a Mozzano un luogo e un momento unici in Italia.