Halloween Borgo a Mozzano, un successo forse inatteso

BORGO A MOZZANO – Forse nessuno si aspettava così tante presenze nel pomeriggio di domenica 31 ottobre a Borgo a Mozzano in occasione di Halloween in una versione che potremmo definire inedita rispetto alla tradizionale Halloween Celebration che si concludeva al ponte del diavolo con lo spettacolo pirotecnico.

Quest’anno il pomeriggio è stato dedicato con successo soprattutto ai più giovani e allo street food e sembra sia stata una formula azzeccata in quanto sono stati davvero tanti i giovanissimi che hanno fatto propria la festa che ci arriva da oltre oceano, almeno nella versione con questo nome.

Lungo la via centrale e nelle piazze tanto spazio è stato riservato alle attrazioni per i più piccoli; molto apprezzata l’esibizione della Banda della Misericordia anticipata dalla famiglia Addams.

Dalle 19.30, con più repliche nel corso della serata, in piazza del mercato si è svolto lo spettacolo “Inferno, da satana a Dante”; in questo caso per assistere allo spettacolo oltre al biglietto era necessario essere in possesso del green pass. Per tutto il resto, la festa era equiparata ad un qualsiasi mercato, senza obblighi o vincoli, se non quello di rispettare le classiche distanze di sicurezza. Una piccola riflessione: è vero che l’evento era all’aperto ma, nonostante quasi due anni di pandemia alle spalle, in molti non indossavano purtroppo la mascherina anche quando si trovavano in situazioni di chiaro assembramento.

Ci teniamo a precisare che questo non dipende certo dagli organizzatori, ma dalle responsabilità dei singoli. Del resto questo non è solo un caso isolato, a quello che si poteva vedere domenica in qualsiasi altra manifestazione a Lucca come in giro per la Toscana, compreso negli stadi.

fonte noitv