Una menzione speciale la meritano i ragazzi di Borgo e con loro i commercianti, che giorno dopo giorno (direi notte dopo notte), hanno messo in campo grande entusiasmo ed un ritrovato attivismo che non si vedeva da tempo. Entusiasmo ed attivismo che meritano di essere coltivati e assecondati.

Ogni anno si sente dire che nasce un nuovo Halloween qui, un nuovo Halloween là, ma prima o dopo tutti passano, mentre noi rimaniamo e ci rilanciamo. Perché in Italia (ma non solo) non esiste paese in grado di competere con Halloween a Borgo a Mozzano. Evviva l’edizione dei record!

PATRIZIO ANDREUCCETTI