Ha ragione il Senatore Marcucci…..questa volta.

Il No al MES, la difesa tal quale del Reddito di Cittadinanza e di quota 100, per stupida fedeltà programmatica al Governo Conte1, la teorizzazione della idiota “decrescita felice”, del fantasioso superamento del Parlamento e della democrazia rappresentativa da sostituire con la Piattaforma Web di Casaleggio, l’elezione dei Parlamentari per sorteggio, sono il substrato, molto sub, di un movimento che aldilà dei “Waffa” non è e non è stato mai capace del produrre altro.