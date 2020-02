Ha passato tutta la vita in catene: ora sa cosa vuol dire essere amati e essere liberi di muoversi

Per molte persone tenere un cane legato alla catena per gran parte della giornata è una cosa del tutto normale. In queste condizioni, però, l’animale soffre terribilmente non potendo godere di libertà e in alcuni casi può sviluppare anche comportamenti aggressivi. La colpa di tutto ciò non è certo del cane, ma di chi lo costringe a pochi metri di libertà.

Violet è una pitbull che molto probabilmente è stata tenuta a catena tutta la vita: quando sono arrivati i volontari a salvarla hanno trovato un cane psicologicamente traumatizzato.