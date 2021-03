Guja Guidi “Chi va a vaccinarsi arrivi in tempo utile, senza intasare l’Hub di Pescia ”

Il sindaco facente funzioni ha fatto un sospralluogo all’ex-Filanda

Nel momento in cui sono pervenute alcune segnalazioni sul centro vaccinale dell’ex-Filanda, di fronte all’ospedale Ss Cosma e Damiano di Pescia, il sindaco facente funzioni ha deciso di fare un sopralluogo per verificare la situazione.

“Da quello che ho visto di persona, erano regolarmente presenti volontari della protezione civile e il personale sanitario incaricato delle vaccinazioni- dice Guja Guidi-. Analizzando le persone in attesa e incrociando i dati delle prenotazioni, abbiamo rilevato che la confusione deriva dal fatto che la maggior parte delle persone non rispetta l’orario di convocazione, presentandosi anche un’ora e mezzo prima e, quindi, creando intasamento.

Quindi, al di là delle valutazioni sulla capienza più o meno elevata dell’ex-Filanda, invitiamo tutti a rispettare la convocazione e presentarsi poco prima dell’orario richiesto. In questo modo il deflusso dovrebbe essere più agevole e rispondente alla pianificazione progettata dalla Asl, che ha fra l’altro previsto per il fine settimana una terza postazione vaccinale, ampliando notevolmente il servizio. Ricordo infine che dietro la ex-Filanda è a disposizione per un’ora, gratuitamente, un parcheggio per chi va a farsi il vaccino”.