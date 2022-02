Guido Pagliuca alla vigilia di #VisPesaroLucchese

“Quattro partite nei prossimi dieci giorni, dopo una battaglia come quella contro il Modena, saranno un impegno sia dal punto di vista fisico che mentale. La nostra consapevolezza è però quella di avere a disposizione un gruppo unito e compatto, in cui ognuno può dare il proprio contributo per il raggiungimento dell’obiettivo comune. Sono infatti da valutare le condizioni di alcuni giocatori, che hanno sempre giocato e che magari potrebbero rifiatare domani o in uno dei prossimi turni. Stesso discorso per gli ultimi arrivati, che si stanno allenando con grande impegno per raggiungere la condizione ed il minutaggio degli altri ragazzi.