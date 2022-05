Guida Anziani: ecco la versione aggiornata alla luce degli anni di pandemia della pubblicazione rivolta agli over 65 del territorio

Il vademecum è stato voluto dall’amministrazione per fornire agli anziani un quadro completo e dettagliato di tutte le opportunità, in termini di servizi, progetti e agevolazioni offerte per migliorare la qualità della loro vita e delle loro famiglie.

Pronta la nuova Guida per gli Anziani, voluta dall’amministrazione comunale per offrire ai cittadini e cittadine over 65 un quadro completo e dettagliato di tutte le opportunità, in termini di servizi, progetti e agevolazioni offerte per migliorare la qualità della loro vita e delle loro famiglie.

La prima versione della Guida, pubblicata alla fine del 2019, è stata aggiornata alla luce di questi anni di pandemia, che hanno profondamente cambiato bisogni e modalità di usufruire dei servizi stessi. Gli anziani, in effetti, sono stati tra i più colpiti dall’emergenza, e non solo dal punto di vista sanitario: la solitudine e l’isolamento hanno lasciato il segno tra gli over 65 e non a caso le richieste di supporto per questa fascia di età ai servizi sociali del Comune sono aumentate di più di qualsiasi altro tipo di segnalazione.

Alla luce di tutto questo l’amministrazione ha ritenuto necessario aggiornare questo strumento, inserendo nelle 80 pagine della nuova Guida non solo le nuove attività legate alla

pandemia, ma anche spiegando come le altre siano state riqualificate a fronte dell’impatto profondo del Covid 19.

Il risultato è questo libretto di agile lettura, che funziona come una sorta di “pronto intervento tascabile”, pensato per accompagnare le persone anziane e i loro familiari nella ricerca del servizio, del progetto, dell’opportunità migliore per le loro esigenze. Attraverso un indice di semplice consultazione, si passano in rassegna i servizi di assistenza e i servizi sanitari, il sostegno alle famiglie, le agevolazioni, le esenzioni e i contributi, le pratiche burocratiche (invalidità civile, indennità di accompagnamento, etc.), il tempo libero e gli hobbies, la cultura e lo sport.

La Guida per gli Anziani sarà consultabile online sul sito del Comune, ma per garantirne una fruizione più immediata da parte degli over 65, in collaborazione con le associazioni di volontariato verrà distribuita in formato cartaceo nei punti di maggiore frequentazione degli anziani: studi medici, patronati e sindacati, parrocchie, etc.