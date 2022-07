GUERRA NUOVO RECORD SUI 5000 METRI, SIMI OTTIMO A LUCCA, CRISTIANINI TRE PODI CONSECUTIVI

GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde per gare settimanali

GUERRA NUOVO RECORD SUI 5000 METRI, SIMI OTTIMO A LUCCA, CRISTIANINI TRE PODI CONSECUTIVI

Weekend ricchissimo di podi e con una prestazione eccezionale con record sociale per Francesco Guerra. A Quarrata, al “Trofeo Pizza al Ponte”, bronzo assoluto per Nicolo’ Chiti, vittorie di categoria per Barbara Casaioli e Gianfranco Ciccone, argento di categoria per Flavia Cristianini e buone prove per Daniele D’Andrea (4 assoluto), Federico Gonfiantini, Paolo Cogilli e Carmine Tomaselli; a Prato, al memorial “Ricordando Serena”, bronzo di categoria per Federico Gonfiantini e buone prove per Roberto Gianni, Gianfranco De Santis e Claudio Landucci; a Sondrio, al “Trofeo Villa di Tirano”, buona prova per Marco De Nevi; a Trento, al “Trofeo Fiera di Primiero”, buona prova per Alessandro Marlia; a Massa, al “Trofeo Lago del Sole”, bronzo assoluto per Nicola Vanni, oro di categoria per Luciano Bianchi, bronzo di categoria per Silvio Lazzini e buone prove per Marco Sagramoni (5 assoluto), Enzo Russo e Gianluca Bertuccelli; a Lucca, alla “Corsa storia di Canapino”, bronzo assoluto Stefano Simi, ori di categoria per Marco Osimanti e Flavia Cristianini, argenti di categoria per Mimmo Marino e Paola Lazzini, bronzo di categoria per Arturo Sargenti e buone prove per Fabio Belletti, Claudio Simi e Paolo Cogilli; a Pistoia, ai Campionati Libertas su pista, quarto posto assoluto per Nicola Cappelli sui 3000 metri; a Casciana Terme, alla “K10 Casciana Terme Short Marathon”, vittoria assoluta per Flavia Cristianini, argento assoluto per Paola Lazzini, bronzo assoluto per Nicola D’Andrea, oro di categoria per Francesco Frediani, argento di categoria per Paolo Cogilli e buona prova per Davide Ferrini; a Genova, alla “Scalata al Forte Ratti”, oro di categoria per Franco Cusinato; a Pistoia, alla “Luccano – Pistoia”, bronzo di categoria per Giada Abbattantuono e buona prova per Carmine Tomaselli; a Zolder (Belgio), alla “KBC Night of Athletics”, Francesco Guerra ha concluso la prova sui 5000 metri in pista migliorando il proprio personale e record sociale con il tempo di 13’42”33