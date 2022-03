Guerra in Ucraina e pandemia: ci serve un mondo nuovo?

Guerra in Ucraina e pandemia: ci serve un mondo nuovo?

Banca del Monte di Lucca ospita Mariangela Pira, volto dell’economia di Sky TG24

Appuntamento venerdì 25 marzo 2022 alle 18 al Palazzo delle Esposizioni

Lucca, 24 marzo 2022 – E’ organizzato da Banca del Monte di Lucca, Rotary e Rotaract Lucca l’evento di presentazione del libro “Il mondo nuovo” di Mariangela Pira, volto dell’economia di Sky TG24, a Lucca venerdì 25 marzo 2022 alle 18 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino, 7 – Lucca).

Con il linguaggio chiaro e coinvolgente che l’ha resa un punto di riferimento per l’informazione economica in televisione e in rete, Mariangela Pira spiega come il rischio sia di disperderli in mille progetti privi d’urgenza e vera utilità. A che serve digitalizzare la macchina burocratica se resta farraginosa? Rilanceremo davvero la cultura continuando a puntare sul recupero e la conservazione dei beni anziché su progetti più innovativi che includano il territorio? La tecnologia ci aiuterà a superare la frammentazione regionale della sanità? Perché uno studio racconta che le donne, in azienda e in politica, hanno gestito meglio la crisi eppure restano fuori dalle stanze che contano?

Mariangela Pira interpella imprenditori, medici, ricercatori, economisti, per capire se la rotta tracciata dalla politica sia quella giusta o vada raddrizzata. E in che modo aziende e risparmiatori possano contribuire al cambiamento. Oltre che dalle decisioni politiche nazionali ed europee, molto dipende da noi.

Conduttrice e reporter, giornalista professionista, Pira è ideatrice della rubrica economica quotidiana “#3fattori”, disponibile su LinkedIn e in podcast, è curatrice delle finestre su Borsa e mercati per il Tg5 e per il tg di La7, ha collaborato con “Mf Milano Finanza”, “Panorama”, “L’Espresso”, “Il venerdì di Repubblica” e con Chiarelettere, prima de “Il mondo nuovo”, ha pubblicato nel 2020 “Anno zero d.C.” e l’ebook “Cronaca di un disastro non annunciato”.

L’evento è a ingresso libero con restrizioni come da normative vigenti, organizzato in collaborazione con Fondazione Banca del Monte di Lucca e moderato dalla giornalista Anna Benedetto.

Per informazioni: segreteria@bmlucca.it