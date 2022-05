Guasto Enel in via Versilia, entro martedì il ripristino completo

Con un intervento d’emergenza in via Versilia, scavando per circa un metro di profondità all’altezza del civico 99, nella notte fra venerdì e sabato gli addetti Enel sono riusciti a individuare una delle quattro cause dei continui black out che, nella stessa giornata di venerdì, avevano investito l’intera frazione di Tonfano.

“L’alternativa – hanno spiegato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – era lasciare letteralmente al buio case, negozi, hotel e ristoranti di Tonfano. Ci scusiamo per i disagi creati a chi, complice l’orario dell’intervento, non ha potuto riposare bene e per la piccola area transennata che, nel fine settimana, impedirà il passaggio in quel tratto di marciapiede. Di fatto, non c’erano altre soluzioni e anzi, ringraziamo Enel e l’ufficio tecnico del Comune per aver agito in modo così rapido”.

La riparazione sarà eseguita nella giornata di sabato; fra lunedì e martedì, invece, verrà ripristinata la pavimentazione del marciapiede con le marmoline. Tutti i costi dell’intervento saranno a carico della società del servizio elettrico nazionale.