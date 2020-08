GUARDIA DI FINANZA DI VIAREGGIO: CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE-6 DENUNCIATI E SEQUESTRATI 500 PRODOTTI

GUARDIA DI FINANZA DI VIAREGGIO: CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE-6 DENUNCIATI E SEQUESTRATI 500 PRODOTTI

Nel pieno della stagione estiva il Gruppo della Guardia di Finanza di Viareggio, anche in concomitanza con le attività di monitoraggio del rispetto delle norme anti contagioed in aderenza alle direttive emanate dall’Autorità Prefettizia,

ha intensificatoi controllisul territorio,inparticolare nell’ambito delcontrasto alla contraffazione dei marchie della tutela del made in Italy.In questigiorniifinanzieri hanno eseguito numerosiinterventinei pressidegli stabilimenti balneari dellacosta versiliese, da Viareggio a Forte dei Marmi,e nelle zone adiacenti alle stazioniferroviarie.

L’attività info-investigativae isuccessivi servizi sul campo, consistenti inpedinamentie controlli effettuati anche sullespiagge in abiti civili e altresì inorari serali, hanno permesso di porresotto sequestroborse e accessori griffatidei modelli più esclusivi e ricercati di Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Prada, Chanel, Valentino e Dior,di fattura tale dasoddisfare anche i clienti più esigenti.Sono stati sequestrati, inoltre, alcuni orologi Rolex contraffatti venduti ad alcunecentinaia di euro nei pressi di uno stabilimento balneare.A seguito degli interventi sono state denunciatea piede libero 6persone per reati connessi alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti recanti marchi industriali contraffattied alla ricettazione.Complessivamente sono statisottopostia sequestro oltre 500prodotti contraffatti

.Nel corso dei controlli è stata sanzionata anche un’acquirente lombardache,sotto la tenda di un noto stabilimento balneare, avevaappenacompratoda un venditore ambulante,pagandola 100 euro,una borsa contraffattacompleta di sacchetto e cartellinoche riproduce un modello pochettedella famosa maisonfrancese Louis Vuitton, il cui costo in boutique si aggira intorno ai 1.000 euro. La donna sessantenne è stata verbalizzata amministrativamenteai sensi dell’art.1, comma 7 del D.L.n. 35/2005modificato dall’ art.17, comma 2, della legge n. 99/2009, che prevede lasanzione pecuniaria da € 100,00 a€ 7.000,00per chi acquista o accettamerce contraffatta, oltre al sequestro dei prodotti.L’azione di contrasto al fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, che rientra tra i compiti primari dellaGuardia di Finanza, si pone l’obiettivo di tutelare ilmade in Italyassicurando un’efficace risposta alle esigenze di tutela dell’Erario, del mercato e dei soggetti economici che operano nel rispetto delle regole e della collettività. Tale fenomeno illecito, oltre a mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, per il frequente utilizzo di materie prime tossiche,ha ripercussioni negative sulmercato in quanto sottrae opportunità e lavoro alle imprese oneste.