“Guarda dove metti i piedi 2021”

Il Gruppo Micologico “Massimiliano Danesi” di Ponte a Moriano, A.P.S., aderente A.M.B., con sede in piazza della Stazione, dopo la riunione di consiglio avvenuta in videoconferenza e nonostante il continuo rincorrere la situazione sanitaria Covid-19 ed attualmente in negativa evoluzione, informa soci e simpatizzanti delle principali decisioni prese sulle attività del gruppo.

La sede sarà presenziata per i rinnovi e la raccolta di nuove iscrizioni e tutto quello che può essere necessario su appuntamento dalle ore 18 alle 19 di tutti i lunedì. Per prendere appuntamento telefonare al 328 5465336. Due gli appuntamenti principali: il 15 novembre si terrà la “giornata micologica” e nei primi mesi del 2021 il tradizionale “Guarda dove metti i piedi”.

<<Intanto – commenta il presidente del micologico “Danesi”, Enrico Biagini – è purtroppo saltata la programmata Mostra di Funghi a Pescia che si doveva tenere domenica scorsa 8 novembre. Avevamo già tutto pronto per effettuarla all’aperto in piazza del Grano con la collaborazione dell’Istituto Agrario D. Anzilotti ed il patrocinio del Comune di Pescia. Speravamo di riscuotere un bel successo che replicasse quello ottenuto con la Mostra al Foro Boario di Lucca, ma il nuovo DPCM ci ha tagliato le gambe: pazienza ci saranno occasioni migliori! Per quanto riguarda il pranzo sociale la situazione non ci consente di effettuarlo nella prima metà di dicembre come programmato, ma lo riprogrammeremo più avanti, magari per Carnevale, sperando in un miglioramento della situazione che ci consenta di fare una bella festa in tutta sicurezza. Intanto in cantiere abbiamo due iniziative, la prima quella della “giornata micologica funghi invernali” che si dovrebbe tenere il prossimo 15 novembre e l’annuale serie di incontri “Guarda dove metti i piedi 2021” tra febbraio e marzo>>.

La “giornata micologica funghi invernali” sarà un appuntamento all’aperto prettamente individuale od in piccoli gruppi familiari, è ancora confermata per domenica prossima 15 novembre e si svilupperà nei boschi del ‘Percorso Vita’ a Marlia. E’ stato scelto questo sito in quanto si tratta di un posto vicino e complice la stagione temperata, consentirà a tutti di partecipare. Il ritrovo è alle ore 08.30 all’ingresso del Percorso Vita in via del Giardinetto a Marlia con mezzo proprio. Come da consueto, la giornata prevede la raccolta individuale delle specie, pranzo al sacco e determinazione dei funghi raccolti. Tutto si svolgerà nella massima sicurezza e nel rispetto del distanziamento previsto. Novità interessante che ci consente di sfruttare le nuove tecnologie. Il giorno successivo, lunedì 16 novembre il gruppo terrà una videoconferenza su piattaforma Skype per rivedere le specie più interessanti raccolte il giorno precedente con eventuali foto e schede dettagliate.

<<Per partecipare – spiega ancora Biagini – occorre avere su smartphone o tablet l’applicazione Skype gratuitamente istallabile, da pc, meglio avere l’applicazione istallata, ma si può partecipare anche via web con Chrome o con Edge (se si dispone di altri browser occorre istallare Skype dal suo download gratuito) il pc deve essere dotato di microfono, altoparlanti e, possibilmente ma non necessariamente, di telecamera (i moderni portatili ne sono tutti dotati). Manderò per e-mail, ai partecipanti alla giornata micologica e ad eventuali interessati, il link di partecipazione 15 minuti prima delle ore 21 ora di inizio della videoconferenza. Chi fosse interessato pur non potendo partecipare alla giornata di domenica mi mandi una e-mail a: micoponte@micoponte.it>>.

La seconda iniziativa “Guarda dove metti i piedi 2021” senza dubbio non potrà essere fatta come di solito avveniva presso la Scuola Media “Buonarroti” di Ponte a Moriano, ma verrà eventualmente sviluppata in un idoneo ambiente messo a disposizione dal Comune di Capannori.

<<A questo appuntamento annuale – conclude Enrico Biagini – stiamo lavorando per la richiesta di patrocinio e la documentazione necessaria. Probabilmente dovremo rispettare un numero massimo di partecipanti, è nostra intenzione di mettere in piedi un sistema di prenotazione, vi informeremo con la pubblicazione del programma sulle modalità>>.

Le conferenze saranno più “micologiche” ed in numero di quattro. Due saranno il recupero della programmazione 2020 interrotta dal lockdown e due nuove riguarderanno novità sui funghi ipogei ed i “Boleti minori”. Le date saranno 8 e 22 febbraio e 8 e 22 Marzo.