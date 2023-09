GRUPPO LEGA: ESENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GLI AMBULANTI, IL CONSIGLIO HA DETTO NO AL NOSTRO EMENDAMENTO

Abbiamo votato a favore dell’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa ma siamo molto rammaricati perché la maggioranza di sinistra ha bocciato l’emendamento presentato dalla Lega che intendeva estendere la stessa agevolazione ai commercianti ambulanti.

E’ quanto affermano i consiglieri comunali della Lega Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso per i quali se la crisi economica giustifica una certa esenzione questo deve valere per tutti coloro i quali svolgono la medesima attività per garantire parità di trattamento per tutti evitando ingiuste discriminazioni venendo così incontro ai commercianti ambulanti che risentono anch’essi del calo delle vendite.

Nonostante tutto, proseguono i consiglieri della Lega, abbiamo votato a favore della delibera presentata dalla Giunta poiché riteniamo che sia giusto qualsiasi provvedimento che evita di mettere le mani nei portafogli delle piccole imprese che è vero, stanno subendo la crisi e lottano ogni giorno per tirare avanti.

L’emendamento è stato bocciato perché la sua approvazione avrebbe comportato minori introiti nelle casse comunali ma la spiegazione non ci convince affatto vista la relativa esiguità del gettito del canone patrimoniale che ben poteva essere compensato risparmiando su spese e spesucce non essenziali e saremmo stati in grado di indicarle.

Per fortuna, concludono i consiglieri della Lega, le elezioni amministrative si avvicinano e sarà possibile cambiare pagina chiudendo la fallimentare esperienza della sinistra al governo del Comune di Capannori.