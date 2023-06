GRUPPO LEGA CAPANNORI: L’INPS CAMBIA IDEA E PAGHERA’ LA NASPI AI LAVORATORI DELLA LATTERIA SAN GINESE

Soddisfazione e apprezzamento dai consiglieri comunali della Lega Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso per la decisione dell’INPS di riconoscere la NASPI ai lavoratori della Latteria San Ginese che lo scorso anno avevano perso il posto di lavoro a seguito della chiusura dello stabilimento produttivo che la Cooperativa Arborea aveva rilevato dal fallimento Caplac.

Nel comunicato stampa da noi diramato pochi giorni fa, affermano i consiglieri della Lega, avevamo parlato di un equivoco per fortuna prontamente risolto dall’INPS che ha rivisto la propria precedente decisione e, ora, ha riconosciuto ai lavoratori il pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Siamo consapevoli che nelle situazioni di crisi aziendali si verifichino deficit di comunicazione ma per fortuna le cose si sono sistemate grazie alla competenza e alla sensibilità del personale INPS e i lavoratori possono tirare un sospiro di sollievo nella speranza che in un prossimo futuro la Cooperativa Arborea decida di riprendere la produzione reintegrando i dipendenti oppure che il marchio San Ginese venga ceduto ad altre società pronte ad investire nel nostro territorio.

Per quanti ci riguarda, concludono i consiglieri comunali della Lega, staremo sempre al fianco dei lavoratori per far sentire loro la vicinanza delle istituzioni e sostenerli in ogni loro esigenza.