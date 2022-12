GRUPPO LEGA CAPANNORI: LAGO DELLA GHERARDESCA, IL PREZZO E’ ECCESSIVO

il Consiglio comunale di Capannori ha deliberato l’acquisto dell’area umida del Lago della Gherardesca per l’importo complessivo di € 857.143,00 con un contributo di € 600.000 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e per il resto con risorse a carico del bilancio comunale.

Non ha deliberato lavori per la messa in sicurezza e la valorizzazione dell’area come erroneamente riportato nel comunicato stampa dell’amministrazione comunale.

Come gruppo Lega, affermano i consiglieri comunali Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso esprimiamo apprezzamento per la decisione di acquisire al patrimonio comunale un’area di rilevante interesse ambientale e paesaggistico che appartiene anche alla memoria storica condivisa poiché in quella zona sorgeva un campo di internamento per alleati e cittadini di religione ebraica che ha visto episodi di eroismo dei cittadini di Capannori all’indomani dell’8 settembre 1943.

Tuttavia, sostengono gli esponenti leghisti, abbiamo espresso forti perplessità sulla convenienza economica dell’acquisto per mezzo di assegnazione diretta nell’ambito del concordato preventivo che interessa la società proprietaria del compendio.

Infatti, a seguito dei ribassi conseguenti alle precedenti aste deserte, sarà pagato il prezzo di € 654.794 a nostro parere eccessivo visto che il valore commerciale è pressochè nullo trattandosi di area di interesse naturalistico, gli immobili non sono abitabili, i terreni sono incolti e in gran parte paludosi, sussiste una servitù di metanodotto e sull’area gravano pignoramenti e iscrizioni ipotecarie per le quali non è certo l’effetto “purgativo” che consegue solo nel caso di vendita competitiva applicabile al concordato preventivo ai sensi degli artt. 163 bis della legge fallimentare.

Inoltre, spiegano i consiglieri della Lega, la perizia di stima risalente al 2011 che ha attribuito al compendio il valore di € 2.220.300,00 è da ritenere incongrua poiché, oltre a non essere aggiornata allo stato dei luoghi alla data odierna e all’attuale valore di mercato, ha utilizzato valori più alti rispetto all’OMI (per i fabbricati) e ai valori agricoli medi questi ultimi non idonei a rappresentare adeguatamente il valore reale delle aree dovendosi tener conto delle peculiarità specifiche del compendio (come statuito da una sentenza della Corte Costituzionale del 2011) e, pertanto, del valore di mercato che nella fattispecie è pressochè nullo trattandosi di una oasi naturalistica che nessuno ha interesse ad acquistare come dimostrano le aste deserte tenute nell’ambito della procedura di concordato preventivo per liquidazione.

Un solo esempio: i 160.000 mq di terreni sott’acqua sono stati valutati dalla perizia € 256.000 ovvero € 1,60/mq quando il valore agricolo medio delle zone lacustri è pari a € 0,35/mq

Pertanto, il prezzo che il Comune di Capannori è disposto a pagare per l’importo di € 1,29/mq (€ 654.794/mq 508.850) ben potrebbe essere considerato eccessivo e comunque superiore all’indennizzo dovuto in caso di attivazione di una procedura di esproprio concludono i consiglieri della Lega.