GRUPPO LEGA CAPANNORI: APPROVATA LA MOZIONE CHE PREVEDE AIUTI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE

Il consiglio comunale di Capannori ha approvato una ampia e articolata mozione unitaria che sensibilizza gli enti di governo sulla necessità di trovare soluzioni alla crisi energetica che tante difficoltà sta creando a famiglie e imprese.

Esprimiamo apprezzamento, affermano i consiglieri comunali della Lega Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso, per l’approvazione della mozione che ha recepito la nostra richiesta rivolta all’amministrazione comunale di destinare risorse finalizzate a sostenere le famiglie e i soggetti in difficoltà nel pagamento delle bollette di luce e gas.

La pandemia, la crisi economica e l’aumento insostenibile dei prezzi dell’energia stanno mettendo in difficoltà famiglie e imprese per cui è necessario, spiegano gli esponenti leghisti, che Governo e Comuni facciano la loro parte ognuno per quanto di propria competenza con l’allentamento delle politiche di austerità e con la destinazione di specifici aiuti a favore di chi versa effettivamente in stato di bisogno in ottemperanza al dovere di solidarietà.

La disponibilità di energia a basso costo è cruciale per lo sviluppo dell’economia e per la qualità della vita.

Basta un solo dato per riflettere sulla gravità della attuale situazione: prima della fine del 2021 le utenze tutelate pagavano la luce circa € 0,10/Kw mentre ora è pagato l’importo di € 0,50/Kw per cui in 1 anno tutti potremmo pagare migliaia di euro di bollette e tutto questo è insostenibile a lungo andare.

Per questi motivi, bene ha fatto il Consiglio Comunale di Capannori ad approvare all’unanimità la mozione concludono i consiglieri comunali della Lega.