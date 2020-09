Gruppo Consiliare Stazzema Bene Comune sulle Cave di Cardoso

Con riferimento a quanto dichiarato domenica 28 settembre scorso dal consigliere comunale Ettore Neri, capogruppo del PD nel consiglio comunale di Pietrasanta, in merito alle previsioni del nuovo piano strutturale del Comune di Pietrasanta ed in particolare alla riapertura delle cave di marmo di Solaio-Castello, non possiamo che apprezzare le sue parole visto che definisce tale scelta “un danno enorme per la qualità della vita di un’intera vallata, con disagio generalizzato e senza alcun ritorno economico alla Comunità”. Ci domandiamo quindi perché il PD di Stazzema e l’attuale amministrazione con il suo storico assessore alle attività estrattive da oltre sedici anni, ovvero il sindaco stesso Maurizio Verona (PD), abbiano permesso l’apertura di una nuova cava sopra il paese di Cardoso causando un evidente danno al paesaggio e agli abitanti di una delle vallate più belle delle Alpi Apuane. Tale sito estrattivo, e ci riferiamo alla cava della Sampiera, non ha oltretutto alcun legame con le storiche attività estrattive del fondovalle, le quali per lo meno non intaccano così sfacciatamente la bellezza del luogo. In conclusione, la definizione di “danno enorme” denunciata da Neri per Solaio e Castello crediamo che valga anche per Cardoso, Pruno e Volegno e a preoccuparci sono anche le ricadute economiche sul settore turistico e ricettivo, che nella vallata offre molti più posti di lavoro della cava stessa, visto che vi sono presenti ristoranti, pizzerie e molti affittacamere. Ci aspetteremmo anche dal PD di Stazzema e dall’amministrazione comunale una linea coerente con quella di Pietrasanta e del capogruppo Neri.