Grosseto, si cercano due cadaveri sepolti in periferia

All’inizio si cercava di capire se si trattasse di uno scherzo o di un misterioso episodio con un cadavere da cercare sepolto tra i campi alla periferia di Grosseto.In uno di quei terreni incolti che costeggiano la zona artigianale a Nord della città, tra capannoni e casolari dismessi. L’ipotesi del sostituto procuratore Valeria Lazzarini, a capo delle indagini, è di un omicidio: forse, un regolamento di conti tra stranieri in particolare rumeni, e sbandati che vivono da quelle parti. Ma per ora, i sospetti degli investigatori sono indirizzati verso un cittadino italiano di 54 anni.

Tutto sarebbe partito da soffiata anonima giunta negli uffici della procura di via Monterosa, a Grosseto. E si procedeva con un ipotesi di reato per distruzione e occultamento di cadavere. Poi pare che i cadaveri possano essere addirittura due.

Nel “mirino” degli inquirenti c’è un grossetano di 54 anni, Michele Rossi, che abita in uno di quei campi da quando, circa due anni fa, il comune lo ha sfrattato. Alloggia in un camper e colleziona auto d’epoca che poi rivende al miglior offerente. Lui però si dichiara completamente estraneo alla vicenda. “C’è qualcuno che lo vuole incastrare – spiega l’avvocato Giovanni Livio Sammatrice, legale dell’indagato – Non è stato trovato niente in quel campo. Stiamo parlando del nulla”.

Infatti il cadavere o i cadaveri, quelli dela soffita presa sul serio, non si trovano. Venerdì sera, proprio in quel terreno, sono arrivati i carabinieri dei Ris e le unità cinofile di Pisa. Hanno setacciato l’area in lungo e in largo, anche con un escavatore messo a disposizione dell’esercito, ma non hanno trovato nulla. Le ricerche hanno portato alla luce qualche rifiuto, spazzatura e alcuni fazzoletti, pare, intrisi di sangue.

Ma non si tratta di uno scherzo. Tanto che quando Michele Rossi ha raggiunto gli uffici della procura, dove gli è stato consegnato l’avviso di garanzia, è stato messo in una stanza con un altro uomo, uno straniero, che Rossi conosce e che vive insieme ad altri vicino al punto delle infruttuose ricognizioni.

Durante la perquisizione nella zona in cui sarebbe stato seppellito il o i cadaveri, i carabinieri hanno identificato anche tre cittadini rumeni. L’indagine è piuttosto fumosa ma gli inquirenti ne sono certi: “Non si tratta di uno scherzo”.Forse di un regolamento di conti tra immigrati.