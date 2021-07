Green Pass per bar e ristoranti, ma solo al chiuso e al tavolo

Dal 5 agosto il Green pass servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino. È quanto deciso nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Lo stato d’emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Cambiano i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Per la zona arancione terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche, per la zona rossa rispettivamente al 30 e al 40%.