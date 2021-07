Green pass, il decreto: obbligatorio con una dose per i ristoranti al chiuso, due per volare

Green pass obbligatorio con una dose di vaccino per i luoghi al chiuso, compresi i ristoranti; doppia dose ovunque ci sia il rischio di assembramenti, prevede il Decreto del governo, in via di definizione.In fascia bianca basterà dunque avere una prima dose per stare nei ristoranti al chiuso. Sugli altri luoghi chiusi la decisione sarà presa oggi e spetterà alla cabina di regia — dopo il confronto con le Regioni e il parere del Comitato tecnico scientifico — stilare la lista che già comprende aerei, treni e navi. Dai governatori è invece già arrivato il via libera al green pass con doppia dose per i grandi eventi. La Conferenza delle Regioni ha elaborato alcune proposte sull’uso del Green Pass per i grandi eventi sportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi».Proprio per incentivare i cittadini a completare il ciclo vaccinale, nel decreto sarà specificato che il Green pass rilasciato a chi ha fatto la prima dose non sarà più valido se non ci si presenta all’appuntamento per la seconda. Il ministero della Salute ha invece chiarito che chi non è ancora riuscito ad ottenere il green pass potrà utilizzare il certificato vaccinale ottenuto dopo la prima oppure dopo la seconda dose. La certificazione viene rilasciata ai vaccinati ma anche a chi è guarito dal Covid oppure a chi ha un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.