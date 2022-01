Grazie alla collaborazione con gli agricoltori della zona, il Consorzio rimuove ostruzione alla confluenza col Canale Emissario, a Bientina

Il Consorzio 1 Toscana Nord è intervenuto sul controfosso in sinistra idraulica al Canale Emissario, in prossimità dell’impianto idrovoro dei Pollini di Orentano, a Bientina, per rimuovere un’ostruzione che si era creata proprio all’altezza della confluenza col canale che allontana tutte le acque meteoriche del Bientinese e della Piana di Lucca verso il mare.

L’opera si è resa necessaria a seguito delle piogge degli ultimi giorni. A segnalare la problematicità all’Ente consortile è stato un gruppo di agricoltori della zona: le maestranze e i mezzi del Consorzio sono così subito potuti entrare in azione, per ripristinare il corretto deflusso delle acque, minacciato dall’accumulo di vario materiale di sovralluvionamento, tra cui legni e fango.

“Ringraziamo la collaborazione dei cittadini, che ci ha permesso di realizzare un intervento tempestivo – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – La piena funzionalità dello scorrimento del canale è stata immediatamente recuperata, e l’impianto idrovoro completamente protetto. Il nostro Consorzio di Bonifica è nato proprio a Bientina, e ora che il nostro è ormai un Ente esteso, che si occupa della manutenzione dell’intera Toscana Settentrionale, per noi il rapporto diretto col territorio resta centrale e irrinunciabile”.