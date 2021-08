Grazie al crowdfunding Davide Contrucci corona il proprio sogno di libertà

PROV. LUCCA – Una nuova carrozzina 4×4 per muoversi senza impedimenti anche sulle strade sterrate: questa la campagna lanciata dal giovane di Ghivizzano sul portale The Big Breath.

Davide Contrucci, ragazzo disabile originario di Ghivizzano, è riuscito a realizzare il proprio sogno di libertà. Con oltre 21mila cinquecento euro raccolti grazie a una campagna di crowdfunding lanciata sul portale The Big Breath, Davide avrà a disposizione una carrozzina 4X4 con cui affrontare qualunque tipo di terreno: andare in montagna a cercare funghi, muoversi sulla spiaggia, oltrepassare un marciapiede per poter fare visita agli amici vicino casa.

La piattaforma The Big Breath è un nuovo sistema di solidarietà, che mette in contatto chi ha bisogno di aiuto con chi vuole donarlo, offrendo la possibilità di contribuire a progetti per bisogni di privati e associazioni che riguardino animali, esseri umani e natura. Ciò che conta è che si tratti di beni specifici, che possano essere acquistati dalla Community presso alcuni fornitori partner.

fontenoitv