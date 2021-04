Grave un bimbo di 6 anni investito a Lammari; in codice rosso al San Luca

LUCCA – Un bambino di 6 anni è stato investito (probabilmente da un’auto) e ha riportato trauma cranico e del rachide cervicale. E’ comunque stato sempre cosciente ed è stato accompagnato in codice rosso, con ambulanza INDIA, al Pronto Soccorso di Lucca.

Erano le 18,20 di giovedì quando il bimbo è stato investito in via dei Menicucci a Lammari mentre stava camminando sulla strada. Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza e l’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Luca. Adesso i medici stanno valutando un eventuale trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.