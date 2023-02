GRAVE INCIDENTE STRADALE A LUCCA – CON 6 FERITI – 2 IN CODICE ROSSO A CISANELLO

Chiamata delle ore 7 per incidente stradale con 6 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, a Lucca in via Romana, nella zona del Grand Hotel Guinigi.

Un camioncino con 6 operai a bordo è finito sotto un camion (violento scontro frontale).

I 6 uomini sono rimasti tutti feriti: 3 in codice rosso, 3 in codice giallo.

1 rosso e 3 gialli sono stati portati all’ospedale di Lucca, 2 rossi a Cisanello

(1 con Pegaso e 1 con ambulanza).

Intervenuti automedica, ambulanza infermieristica, varie ambulanze e Vigili del Fuoco, oltre a forze dell’ordine