Grave incidente ad Altopascio nel pomeriggio di ieri 31 dicembre

Grave incidente ad Altopascio nel pomeriggio di IERI 31 DICEMBRE, poco dopo le 15,30 in via delle Cerbaie all’incrocio con via Caduti di Nassiriya,

si sono scontrati un’auto condotta da una donna e uno scooter.

Purtroppo ad avere la peggio e’ stato il conducente dello scooter, una volta stabilizzato il ferito, i sanitari intervenuti sul posto hanno deciso l’intervento di Pegaso per il trasporto all’ospedale di careggi